Mesut Özil'den Yürekleri Isıtan Elisa Hediyesi: Onlarca Bebeğin Doğum Masrafını Üstlendi!

Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe, üçüncü kez anne-baba olmanın mutluluğunu anlamlı bir sosyal sorumluluk projesiyle taçlandırıyor. Geçtiğimiz günlerde üçüncü kızları Elisa'yı kucaklarına alan çift, bu özel günü ihtiyaç sahibi çocuklar ve aileler için bir umut ışığına dönüştürmeye kararlı.

Doğum Masrafları Mesut Özil'den

Günaydın'da yer alan habere göre; Özil çifti, minik Elisa'nın gelişi şerefine maddi durumu yetersiz olan ailelere el uzatıyor.

Destek Kapsamı: Devlet nezdindeki resmi kuruluşlarca belirlenen, imkânı kısıtlı ailelerin tüm doğum masrafları Mesut Özil tarafından karşılanacak.

Amaç: Birçok bebeğin sağlıklı koşullarda dünyaya gelmesini sağlamak ve annelerin mutluluğuna ortak olmak.

Savaşın Gölgesindeki Çocukları Unutmadılar

Çiftin yardım eli sadece Türkiye ile sınırlı kalmıyor. İslam coğrafyasında zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren çocuklar için de geniş kapsamlı bir plan devreye alınıyor.