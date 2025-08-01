MESAM’a Şok Suçlamalar! Milyonluk Ödemeler, Şaibeli Harcamalar, Başkan Maaşı… Sektör Sarsıldı

Dava dilekçesinde yer alan iddialar, müzik sektöründe adeta deprem etkisi yarattı. Ünlü sanatçılara yapılan yüksek meblağlı ödemelerden, temsil-ağırlama ve tanıtım harcamalarına kadar birçok başlığın yargıya taşınması, telif gelirlerinin şeffaflığı ve yönetim uygulamalarını yeniden tartışmaya açtı.

Avans mı, Teşvik mi? Milyonluk Ödemeler Yargıya Taşındı

Dilekçede, Serdar Ortaç, Sinan Akçıl, Mabel Matiz, Cem Adrian, Nazan Öncel ve Yusuf Güney gibi sanatçıların, MESAM’a geçmeleri karşılığında “avans” adı altında yüklü ödemeler aldığı iddiasına yer verildi.

Örnek olarak, MSG’den istifa ederek MESAM’a katılan Zeki Güner’in, geçişinden yalnızca bir hafta sonra yıllık hakedişinin iki katı kadar ödeme aldığı ve 1 milyon TL’lik icra borcunun MESAM tarafından kapatıldığı savunuluyor. Dilekçede, bu tür ödemelerin mevzuata aykırı olduğu ve mevcut üyelerin telif gelirlerinde azalmaya yol açtığı öne sürüldü.

Giderler %165 Arttı: Harcamaların Detayı Soruluyor

Dava dilekçesine göre, MESAM’ın 2023 yılı giderlerinde çarpıcı artışlar yaşandı.

– Temsil ve ağırlama giderleri: 2,4 milyon TL’den 6,4 milyon TL’ye

– Genel giderler: 8,8 milyon TL’den 15,6 milyon TL’ye

– Tanıtım ve organizasyon adı altında ek: 15,9 milyon TL

Bu artışların detaylarının üyelere açıklanmadığı, bu nedenle mahkemeden harcamaların yasal dayanağının araştırılması istendi.

Bina Alındı, Yıkıldı: 500 Milyon TL’lik Yük İddiası

MESAM’ın 2023’te yaklaşık 50 milyon TL’ye satın aldığı ofis binasının, kısa bir süre sonra “depreme dayanıksız” olduğu gerekçesiyle yıkılarak, yerine yeni bina inşası için 200 milyon TL’lik ihale yapıldığı bilgisi dilekçede yer aldı.

Dava dilekçesinde, binanın aslında sağlamlık raporuna sahip olduğu, bu süreçte üyelerin telif gelirlerinden karşılanan toplam yükün 500 milyon TL’ye ulaştığı savunuluyor. Ayrıca, ihalenin şeffaf yürütülmediği ve sürecin detaylarının üyelerle paylaşılmadığı öne sürülüyor.

Başkan Ödemeleri de Tartışma Konusu

Dava dilekçesinde MESAM Başkanı Recep Ergül’e yapılan ödemeler de yer aldı. Başkanın maaşa ek olarak şehir dışı toplantılar için günlük 200 USD harcırah aldığı, konaklama ve ulaşım giderlerinin de MESAM tarafından karşılandığı belirtiliyor. Bu ödemelerle birlikte başkanın aylık gelirinin 1 milyon TL’yi bulduğu iddia ediliyor.

Bu uygulamanın meslek birliği gelenekleriyle uyuşmadığı ve yasal denetim gerektirdiği ifade ediliyor.

Yeni Davalar Yolda mı? Sektör Derin Sarsıntıda

Açılan bu davanın sektörde geniş yankı uyandırdığı, önümüzdeki süreçte farklı üyelerden de benzer içerikli yeni davaların açılabileceği ifade ediliyor. Dava, müzik sektöründeki meslek birliklerinin yönetim yapısı ve kaynak kullanımı konusunda şeffaflık, denetim ve üyelik hakları tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.