Meryem Uzerli'nin yüzündeki değişim gündem oldu!

Şimdilerde bütün zamanını kızları Lara ve Lily Koi ile Almanya'da geçiren Meryem Uzerli, bu kez yüzüne yaptırdığı estetik müdahale ile gündeme geldi.



SON HALİNİ PAYLAŞTI

Yüzüne yeni işlem yaptırdığı söylenen Meryem Uzerli, takipçilerininden tepki aldı. Son halini sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla gözler önüne seren oyuncuya birçok takipçisi estetiğin dozunu fazla kaçırdığını ifade etti. Çene ve yanak dolgusu yaptırdığı ileri sürülen Meryem Uzerli'ye bazı takipçileri yaptıkları yorumlarla sitem etti.