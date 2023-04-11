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Meryem Uzerli'nin yüzündeki değişim gündem oldu!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle ismini milyonlarca kitleye duyuran Meryem Uzerli, sık sık yüzüne yaptırdığı operasyonlarla gündeme geliyor. Uzerli, adeta yüzünü yeniledi. Ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada gündem oldu.

Meryem Uzerli'nin yüzündeki değişim gündem oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-04-2023 11:37

Şimdilerde bütün zamanını kızları Lara ve Lily Koi ile Almanya'da geçiren Meryem Uzerli, bu kez yüzüne yaptırdığı estetik müdahale ile gündeme geldi. 
 

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Yüzüne yeni işlem yaptırdığı söylenen Meryem Uzerli, takipçilerininden tepki aldı. Son halini sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla gözler önüne seren oyuncuya birçok takipçisi estetiğin dozunu fazla kaçırdığını ifade etti. Çene ve yanak dolgusu yaptırdığı ileri sürülen Meryem Uzerli'ye bazı takipçileri yaptıkları yorumlarla sitem etti.

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