Meryem Uzerli'nin "Sıfır Makyaj" Paylaşımı Sosyal Medyayı Büyüledi

Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle büyük bir şöhrete kavuşan Meryem Uzerli bu defa pırıltılı sahnelerden uzak ezber bozan bir paylaşımla gündem oldu. Sosyal medyada genellikle şık tasarım elbiseleri ve profesyonel çekimleriyle boy gösteren yıldız takipçilerine büyük bir sürpriz yaptı.

Kendi doğal halini gözler önüne seren bir fotoğraf yayınlayan Uzerli abartılı filtreleri ve ağır makyaj trendlerini bir kenara iterek tabuları yıktı.

Duru Güzelliğiyle Zamana Meydan Okuyor

Sosyal medya hesabından "sıfır makyaj" akımına destek vererek doğal yüzünü, çillerini ve duru tenini filtresiz şekilde takipçilerinin beğenisine sunan 42 yaşındaki güzel oyuncu kısa sürede dijital dünyanın en çok konuşulan ismi oldu. İki çocuk annesi olan Uzerli'nin cildinin parlaklığı, tazeliği ve zamana meydan okuyan genç görünümü hayranlarının gözünden kaçmadı.

Meryem Uzerli makyajsız doğal halini paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları ve yakın dostları, güzel oyuncunun bu duru güzelliğine adeta övgüler yağdırdı.

"Estetik ve Ağır Makyajsız Çok Daha Güzelsin"

Meryem Uzerli'nin bu cesur ve yalın paylaşımının ardından Instagram'da adeta bir beğeni izdihamı yaşandı. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca hayranı bulunan ünlü yıldıza dakikalar içinde binlerce övgü dolu yorum geldi.

Sosyal medya kullanıcıları; "İşte gerçek güzellik, makyajın arkasına saklanmayan asil bir duruş", "Hürrem Sultan'ın en doğal, en büyüleyici hali", "Lütfen hep böyle kal, doğal halin tüm kalıplardan çok daha güzel" şeklinde mesajlar yazarak usta oyuncuyu nazar boncuğu emojileriyle ödüllendirdi. Son dönemde adı birçok uluslararası projeyle anılan Meryem Uzerli bu paylaşımıyla doğal güzelliğin her zaman en büyük trend olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.