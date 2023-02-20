Meryem Uzerli'den takipçisine yanıt: Mesajınızı insani anlamda anlamıyorum!

Toplam 11 ilde yıkıma yol açan felaket sonrası sanat camiası tek yürek oldu. Bağış ve yardım çağrıları için sosyal medya hesaplarını kullanan ünlüler, 6 Şubat'tan bu yana pek çok paylaşım yaptı.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLDİ

Bazı ünlü isimler ise 'az paylaşım yaptıkları' gerekçesiyle sosyal medyada eleştirilmekten kurtulamadı. Bu isimlerden biri de, yayınlandığı dönemde ilgiyle izlenen 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli oldu.

"İLK SAATLERDE PARA TOPLAYIP GÖNDERDİK"

Uzerli'nin bir paylaşımına, "İnanılmazsın, Hailey Bieber bile senden çok paylaşım yaptı!' yorumu geldi. Bu yorum üzerine isyan eden ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:



"Sizin mesajınızı insani anlamda anlamıyorum. İlk gün bir hikaye paylaştım. Burada hemen ilk saatlerde para toplayıp gönderdik. Lütfen böyle trajik bir durumda insanları sosyal medya üzerinden yargılamayın."

39 yaşındaki Meryem Uzerli, sözlerine; "O zaman sadece ve sadece sosyal medyayı desteklersiniz, arka planda, gerçek hayatta neler yapılıyor bilmediğiniz için" şeklinde devam etti.

"BİRBİRİMİZE KIZGIN DEĞİL, DESTEK OLMALIYIZ"

Oyuncu, sözlerini şöyle noktaladı: