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Gecce Magazin Haberleri

Meryem Uzerli'den 8 milyon TL'lik anlaşma!

Geçtiğimiz hafta bir reklamdan iki milyon dolar aldığı konuşulan Meryem Uzerli’nin bir mücevher markasıyla 8 milyon TL’ye anlaşma yenilediği iddia ediliyor.

Meryem Uzerli'den 8 milyon TL'lik anlaşma!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-11-2022 10:44

10 milyon dolar serveti olduğu konuşulan Meryem Uzerli, güzel paralar kazanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda İranlı bir modacının markasıyla iki yıllık reklam anlaşması yapan güzel oyuncunun, karşılığında 2 milyon dolar aldığı iddia edilmişti.

Marka yenilemek istedi

Rol aldığı film ve dizilerden çok reklamlar sayesinde hatırı sayılır bir servet elde eden Meryem Uzerli, geçtiğimiz yıl çalıştığı bir mücevher markasıyla da iş birliğini yeniledi. Güzel oyuncu, önceki gün markanın yeni koleksiyonu için kamera karşısına geçti.

8 milyon TL

Geçtiğimiz sene aynı markanın reklamlarında boy göstermek için 6 milyon TL ücret alan Meryem Uzerli, iddiaya göre bir yıllık yaptığı yeni anlaşma karşılığında da 8 milyon TL'yi cebine koydu.

 

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