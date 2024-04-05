Meryem Uzerli, Riyadlı bir ailenin davetine katıldı! Aldığı ücret şoke etti

Uzun bir süredir ekranlarda gözükmeyen ancak 'Hürrem Sultan' karakteriyle Muhteşem Yüzyıl dizisinde unutulmaz bir performans sergileyen Meryem Uzerli, Riyadlı bir ailenin davetine katıldı. Ünlü oyuncunun, aldığı iddia edilen ücret konuşulmaya değerdi.

Meryem Uzerli, Riyadlı bir ailenin davetine katıldı! Aldığı ücret şoke etti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-04-2024 17:07

Sosyal medya paylaşımları ve son haliyle sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Meryem Uzerli, iddialara göre katıldığı bir Riyadlı ailenin yemeğinden neredeyse bir servet kazandı. Aramızda Kalmasın programının haberine göre, oyuncu bu yemekten tam olarak 4 milyon TL kazandı ve sonrasında Özbekistan'a geçti.

Meryem Uzerli'nin son dönemdeki hayat tarzı ve sosyal medya paylaşımları, geniş bir hayran kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Son iddialara göre, ünlü oyuncu katıldığı bir Riyadlı ailenin özel yemeğinden ciddi bir maddi kazanç elde etti.

Aramızda Kalmasın programının haberine göre, Meryem Uzerli bu özel davete katılarak 4 milyon TL gibi dudak uçuklatan bir miktar kazandı. Kazancının ardından ise Özbekistan'a seyahat ettiği belirtiliyor.

Ünlü oyuncunun bu iddialara dair herhangi bir resmi açıklama yapmamış olması, konunun gizemini korumasına neden oluyor. Ancak Uzerli'nin hayranları ve izleyicileri, bu iddiaların doğruluğunu merakla bekliyor.

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