Meryem Uzerli reklam ücretini ikiye katladı! Böyle zam görülmedi!

Meryem Uzerli, reklam tekliflerini 10 milyon liradan 20 milyon liraya çıkardı.

Meryem Uzerli reklam ücretini ikiye katladı! Böyle zam görülmedi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-01-2024 19:12

Meryem Uzerli, bir süredir kamuoyundan uzak kaldıktan sonra son dönemde sıkça gündeme gelerek, reklam tekliflerindeki ücretini 10 milyon liradan 20 milyon liraya çıkardı.

Yurt dışındaki önemli organizasyonlara katılımı ve Türkiye'deki televizyon programlarıyla dikkat çeken oyuncu, yeni yılla birlikte reklam projelerinde talep ettiği ücreti iki katına çıkardı.

Aynı zamanda yeni sezon dizi anlaşmalarında da bölüm başı ücretinde artış talep eden Uzerli, gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. İstanbul'a kısa süre içinde dönecek olan oyuncu, yeni sezonda hem dizi projelerinde hem de reklam filmlerinde izleyici karşısına çıkmayı planlıyor.

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