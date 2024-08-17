Meryem Uzerli o diziye katılıyor!

Yeni sezonun en çok merak edilen dizilerinden biri olan “Harika Çılgınlar” için geri sayım başladı.

Meryem Uzerli o diziye katılıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2024 17:51

 MedYapım’ın imzasını taşıyan ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin çekimleri 24 – 26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Dizi, Fırat Tanış, Vahide Perçin, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Devrim Yakut gibi usta isimleri bir araya getiriyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin kadrosuna katılacak olan bir isim daha büyük bir heyecan yarattı: Meryem Uzerli. İki kızıyla birlikte Berlin’de yaşayan ve geçtiğimiz yıl “Ru” dizisiyle setlere dönen Uzerli, “Harika Çılgınlar” dizisi için imza aşamasında. Büyükada’da çekilecek olan dönem dizisinde Rozali karakterine hayat verecek olan Meryem Uzerli, bu projeyle yıllar önce ayrıldığı “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde zaman atlamasıyla yerine gelen Vahide Perçin’le yeniden aynı projede buluşacak.

Dizinin oyuncu kadrosu ve senaryosu şimdiden büyük bir ilgi uyandırmış durumda. “Harika Çılgınlar”, yeni sezonda NOW ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor

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