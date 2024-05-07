Meryem Uzerli geri döndü! İşte yeni diziden ilk tanıtım...

Heyecanla beklenen Meryem Uzerli'nin yeni dizisi "RU", 24 Mayıs'ta GAİN'de seyirciyle buluşacak. Urla'da çekilen dizi, 8 bölümden oluşuyor.

Bitmeyen bir hikaye... 38 yaşında bir kadın ve 18 yaşında bir erkek: Reyan ve Uzer. Ege'nin sahil kasabasında, olağanüstü bir aşkın yaşandığı bu hikaye, izleyicileri derinden etkileyecek.

Medyapım imzalı "RU", güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Meryem Uzerli'nin başrolünde olduğu dizide, Burak Berkay Akgül, Hira Koyuncuoğlu, Emre Karayel, Gökay Türkmen, Zafer Algöz, Şevval Sam, Derya Alabora, Gonca Vuslateri, Kartal Can Ermiş, Beril Kayar ve Sevgi Temel gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

"RU"nun yaratıcısı Taylan Yapıcı, senaryoyu Yeşim Çıtak ile birlikte kaleme aldı. Dizinin yapımcılığını ise Fatih Aksoy ve Yiğit Şardan üstlenirken, yönetmen koltuğunda Bahadır Karataş ve Burak Çaldır oturuyor.