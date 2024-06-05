Meryem Uzerli en büyük korkusunu anlattı: 'Öleceğim herhalde' dedim...

Gain’de yayınlanan RU dizisinde Reyan karakterini canlandıran Meryem Uzerli, 17 yaşında yaşadığı ölüm tehlikesinden 23 yıl sonra Urla’daki sette boğulma korkusunu yendiğini açıkladı.

Meryem Uzerli en büyük korkusunu anlattı: 'Öleceğim herhalde' dedim...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-06-2024 17:11

Meryem Uzerli, Gain’de yayınlanan Ru dizisinde Reyan adlı restoran işletmecisini canlandırıyor. Ünlü oyuncu, dizide eşi Emir (Emre Karayel) tarafından aldatıldıktan sonra yaşadığı buhran nedeniyle suya atladığı sahne öncesi yaşadıklarını paylaştı. Birsen Altuntaş’ın YouTube kanalına konuk olan Uzerli, 17 yaşında yaşadığı ölüm tehlikesi nedeniyle suyun altına dalmaktan hep çok korktuğunu anlattı:
 

“Benim çok büyük bir korkum var, büyük bir korku… 17 yaşındayken sörf yapmak için Portekiz’e gittim. Birden büyük bir dalga geldi, üç buçuk metre bir dalga, belki daha da büyük… Beni alıp beni denizin altına koydu ve yukarısı aşağısı nerede olduğumu bilmiyordum. Sonra öleceğim herhalde düşündüm. Yukarısını nerede olduğunu bilmiyorum.

Sonra hatırlamıyorum denizin üstüne çıktım. O günden itibaren hiç zaman suyun altına gitmedim bir daha… İnanılmaz büyük bir korku, senaryoda bunu nasıl kaçırdım bilmiyorum.

Birinci bölümde ben suya düşüyorum. Birkaç saniye suyun altında kalmam gerekiyor. Sonra Uzer (Burak Berkay Akgül) karakteri geliyor. Yönetmenler suyun altında kalacaksın dediler… Ben gerçekten bunu senaryoda kaçırmış olamam diye günlerce uyumuyorum. Çok çok korktum… ‘Dublör bulalım’ dediler. Dublör getirdiler, arkadan çektiler. Ben dedim ki bunu benim kendim yapmam lazım. İyi ki de kendim yaptım. Sonra gülme krizine girdim. Bir şeyi başarıyorsun ya çok büyük bir korku yeniyorsun ya…”

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