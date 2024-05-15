Meryem Uzerli, Cannes Film Festivali'nde göz kamaştırdı

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, her yıl olduğu gibi bu sene de Cannes Film Festivali'ne katılarak kırmızı halıda dikkatleri üzerine çekti. Cannes Film Festivali'nin açılış töreninde Meryl Streep, Heidi Klum, Jane Fonda gibi dünya yıldızlarının arasında yer alan Uzerli, Maison Novague imzalı elbisesiyle şıklığıyla büyüledi.

24 Mayıs'ta yayınlanacak olan yeni dizisi "Ru" için festivalde bulunan Meryem Uzerli, seyircileriyle buluşacak olan yapımı tanıttı. Ayrıca festival süresince Eva Longaria'nın düzenlediği Global Gift Gal etkinliğinde ve dünyaca ünlü piyanist Lang Lang'ın performans sergileyeceği Better World Fund organizasyonunda özel konuklar arasında yer alacak. Bu organizasyonlar, kadınların güçlenmesine yönelik önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Meryem Uzerli'nin hem kariyerindeki yeni projeleriyle hem de sosyal sorumluluk çalışmalarıyla dikkat çekmesi, hayranlarının ve takipçilerinin büyük ilgisini çekiyor.