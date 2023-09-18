Merve Veziroğlu Yıldırım Kimdir? Ne Yaşadı

Merve Veziroğlu Yıldırım ismi geçtiğimiz günlerde bir kadına şiddet olayıyla gündeme geldi. Yüksek mimar olan Merve Yıldırım, Youtube içerikleri üreten 32 yaşında bir genç kadın. Eşi tarafından öldüresiye bir şiddete maruz kaldığını iddia eden Yıldırım, bu konu hakkında paylaştığı bir video ile yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki sosyal medyada herkesin adından bahsettiği Merve Veziroğlu Yıldırım Kimdir? Merve Veziroğlu Yıldırım olayı ne?

Merve Veziroğlu ismi bir anda sosyal medya gündemine oturdu. Binlerce sosyal medya kullanıcısı Merve Veziroğlu'na destek mesajları atarken, geçtiğimiz günlerde haberleri takip etmeyen insanlar ise kendisini tanımadığından Merve Veziroğlu Yıldırım Kimdir? Merve Veziroğlu Yıldırım olayı ne? gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı.

Merve Veziroğlu Yıldırım Kimdir?

Merve Veziroğlu yüksek mimar ve tasarımcı olan, aynı zamanda Youtube içerikleri üreten genç bir kadın. 30 Temmuz 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu ve halen İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşamaktadır. Geçtiğimiz günlerde eşinden öldüresiye şiddet gördüğünü iddia eden Merve Veziroğlu haberlere konu olmuştu. Ancak Merve Veziroğlu'nun sosyal medyanın gündemine oturmasına neden olan olay bunların hiç biri değil. Merve Veziroğlu yaklaşık 150 bin takipçiye sahip olduğu Youtube kanalından yeni bir video paylaştı ve yaşadığını iddia ettiği o dehşet anlarını bizzat takipçilerine anlattı.

Veziroğlu'nun paylaştığı video 1 günde 400 bine yakın kişi tarafından izlenirken, sosyal medyada da kendisine destek mesajları yağdı. Olaydan haberi olmayan ve Merve Veziroğlu'nu tanımayan kişiler ise Merve Veziroğlu olayı ne? gibi sorularla kendisinin yaşadığı şiddet olayının iç yüzünü öğrenmeye çalışıyor.

Merve Veziroğlu Yıldırım Olayı Ne?

Merve Veziroğlu, yaklaşık 150 bine yakın takipçisi bulunan Youtube hesabından, genellikle kendi tasarımları olmak üzere çeşitli vidolar paylaşan genç bir kadındı. Ancak bir gün basında Veziroğlu'nun eşinden öldüresiye şiddet gördüğüne dair haberler çıktı. Olay Veziroğlu'nun takipçilerini üzerken, ne yazık ki ülkemizdeki her kadına şiddet olayı gibi birkaç gün içinde unutulup gitti. Merve Veziroğlu ise olayın aslında haberlerde duyulduğu kadar basit olmadığını ve tam manasıyla ölümden döndüğünü anlatan bir video paylaştı. Bu videoda olayın iç yüzünü anlatan Veziroğlu, bir anda sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Merve Veziroğlu, 1 gün önce paylaştığı ve yüzbinlerce kişi tarafından izlenen videosunu haberlere konu olan dehşet dolu olayı yaşamadan hemen önce paylaştığı video ile açtı. "Olayın sıcaklığıyla ben ne olduğunu bile anlamadan paylaşımlar yapılmış, haberler çıkmış. Ben haberlere bile eksik anlatmışım." diyen Veziroğlu, aslında yaşadığı olayın çok daha dehşet verici olduğunu söylüyor.

Merve Veziroğlu, eşi tarafından kendisine yaşatıldığını iddia ettiği o dehşet anlarını anlatırken, "Maalesef benim 37'si hayati olmak üzere toplam 58 kesit var vücudumda. Kaburgam kırıldı, akciğerim söndü, karaciğerim hasar gördü, sağ elimi uzun bir süre kullanamayacağım boynumda 20 küsür kesik var. Yoğun bakım, ameliyat ve hastane süreçlerinin ardından mucizevi bir şekilde hayatta kaldım. Hayatta kaldım kalmasına ama eski halime dönmek için hala mesai harcamak zorundayım. Bunlar her ne kadar sayısal bazı değerler olarak görülse de her bir darbeyi ruhunda hisseden bir kadın olarak sizlere bu videoyu çekmek istedim." diyerek söze başladı.

Yaşadığı o dehşet anlarını anlatırken şimdiye kadar çektiği videolar arasında en zor olanın bu olduğunu söyleyen Merve Veziroğlu, videoya başlarken bile inanılmaz zorlandığını ancak takipçilerinin onu çok merak ettiği için ekran önüne geçmek için kendini zorladığını dile getirdi.

Haberlerde görmeye bile tahammül edemediği kadına şiddet ve kadın cinayetleri olayının kendi başına geldiğini dile getiren Merve Veziroğlu, videoyu çekerken cümleleri dahi toparlayamadığını söyledi. Yıllardır Youtube üzerinden tertemiz videolar paylaştığı kanalından böyle bir içerik paylaştığı için üzüntülü olduğunu söyleyen Veziroğlu, hala kadınların şiddet gördüğünü ve birinin onların sesi olması gerektiğini ve bu yüzden söz konusu videoyu çektiğini söyledi.

Şiddet olayından önce de defalarca benzer şeyler yaşadığını dile getiren Veziroğlu, eşinden boşanarak bu dehşet dolu hayattan kurtulmak istediğini ancak eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini dile getirdi. Henüz ne fiziksel ne de ruhsal olarak iyileşemediğini söyleyen Merve Veziroğlu, iyileşme sürecinde takipçilerinden kendisine destek olmalarını istedi.

Merve Veziroğlu, öldüresiye şiddet gördüğü o güne kadar hayatının tam bir kabus halinde geçtiğini, taksiciden kuryeye kadar eşinin herkesten kendisini kıskandığını ve bu sebeple şiddet gördüğünü söyledi. Sosyal medya içerikleri üreten Merve Veziroğlu, bu sebeple dahi eşiyle sürekli sorunlar yaşadıklarını anlattı.

1 yıl boyunca eşinin kendisini aşağılayarak psikolojik şiddet uyguladığını söyleyen Merve Veziroğlu, öldüresiye şiddete maruz kaldığı o günü de takipçileriyle paylaştı. Eşine kahvaltı hazırladığını ve mutlu etmek istediğini söyleyen Veziroğlu, daha sonra aynı bıçakla eşinin kendisini öldürmek istediğini söyledi.

Eşinin kıskançlık yüzünden kendisini öldürmek istediğini söyleyen Veziroğlu, kıskandığı noktaları ise şöyle dile getirdi;

"Benim annemin babamın hayatta olmasını kıskandı. Pırıl pırıl parlayan bir insan olmamı kıskandı. İnsanlar tarafından sevilmemi kıskandı. Benim bu hayatta var olmamı kıskandı. Sahip olduğum güzellikleri kıskandı." diyen Veziroğlu, eşinin kendisini üst üste ve defalarca bıçakladığını ve etrafa kanlar fışkırdığını dile getirdi.

Cenazesinden bir kesitin bile gözlerinin önüne geldiğini dile getiren Merve Veziroğlu, artık umudunu kesip kendisini bıraktığı anda ambulansın sesini duyduğunu ve o an çok mutlu olduğun söyledi.

Hayatta kalma mücadelesini kazandığını dile getiren Merve Yıldırım, bundan sonra hukuk mücadelesine başladığını söyleyerek, bu yolda takipçilerinden destek istedi.