Merve Taşkın ve Ceyda Ersoy'un Milyonluk Hesapları Şok Etti!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir süredir Türkiye'den erişimi engellenmiş olan yetişkinlere yönelik içerik platformu OnlyFans üzerinden yürütülen geniş kapsamlı soruşturmayı tamamladı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede aralarında sosyal medya fenomenleri de bulunuyor.

Aralarında bu fenomenlerin de yer aldığı 27 şüpheli hakkında ağır ceza talebinde bulunuldu. Şüphelilerin "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" gibi suçlardan 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları istendi.

Diğer Hesapları Kullandılar

Siber polis ekiplerinin yaptığı teknik takip şüphelilerin işi tamamen organize bir şekilde yürüttüğünü ortaya koydu. Soruşturma dosyasına bakılırsa bu fenomenler Instagram, X (Twitter), TikTok ve Telegram hesaplarını birer köprü gibi kullanarak buradaki milyonlarca takipçiyi Onlyfans profillerine yönlendirmişler. Savcılık tarafından yapılan en ciddi suçlamaysa bazı müstehcen videoların internette hiçbir yaş filtresi veya kısıtlama olmadan tamamen herkese açık şekilde paylaşılmış olması.

Hesaplarda Milyarlık Hareketlilik

MASAK ve savcılık işin parasal boyutunu inceleyince ortaya akılalmaz rakamlar çıktı. 24 şüphelinin banka hesaplarında dönen para 1 milyar 88 milyon lirayı buluyor. Sosyal medyayı ayağa kaldıran listedeki isimler ve hesaplarındaki hareketlilik tam olarak şöyle:

Kübra Yurdakul: 133 milyon 455 bin TL

Burçin Erol: 132 milyon 451 bin TL

Yağmur Şimşek: 127 milyon 736 bin TL

Zeynep Alkan: 57 milyon 597 bin TL

Merve Taşkın: 50 milyon 26 bin TL

Cansu Bade Taş: 45 milyon 459 bin TL

Ceyda Ersoy: 37 milyon 567 bin TL

Gizem Bağdaçiçek: 36 milyon 830 bin TL

İş sadece banka hesaplarıyla da bitmiyor. İddianamede bazı şüphelilerin gizli kripto cüzdanları olduğu, yurt dışı kaynaklı para transferlerinin gerçek boyutunun henüz tam çözülemediği yazıyor. Bunun gibi detaylar önümüzdeki günlerde başlayacak olan mahkeme aşamasında bilirkişi raporlarıyla netlik kazanacak.