Merve Özbey’in Acı Günü

Merve Özbey'in kayınpederi kimdir? Faik Koçak neden öldü? Merve Özbey'in acı kaybı ve cenaze törenine dair tüm detaylar haberimizde...

Merve Özbey’in Acı Günü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-02-2026 17:59

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, aldığı acı haberle sarsıldı. Özbey, eşi Kenan Koçak’ın babası ve kendisinin kayınpederi olan Faik Koçak’ın vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

"Ailemizin Çınarı Gitti"

Merve Özbey, vefat haberini derin bir üzüntüyle paylaşırken kayınpederine şu sözlerle veda etti:

"Ailemizin çınarı, biricik babamız Faik Koçak’ı bu sabah kaybettik. Mekânı cennet, devri daim olsun."

Cenaze Töreni Pendik’te

Özbey, cenaze programıyla ilgili de sevenlerini bilgilendirdi. Faik Koçak'ın cenazesinin, ikindi namazına müteakip Pendik Muhammediye Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi. Törene sanat dünyasından pek çok ismin ve ailenin yakınlarının katılması bekleniyor.

Özbey'in İkinci Büyük Babalık Acısı

Bu vefat, Merve Özbey için ilk büyük kayıp değil. Ünlü şarkıcı, 2020 yılında da babası Ahmet Özbey’i kaybetmiş ve uzun süre bu acının etkisinden kurtulamamıştı. Kayınpederinin vefatıyla birlikte Özbey ailesi bir kez daha yas sürecine girdi.

