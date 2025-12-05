Merve Dizdar’dan Taşınma İsyanı: "Evim Yıkılıyor, Allah Düşmanıma Nasip Etsin"

Yakında final yapacak olan 'Kral Kaybederse' dizisinin yıldızı, başarılı oyuncu Merve Dizdar, tiyatro oyunu **'Çirkin'**in galasında görüntülendi. Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Dizdar, kentsel dönüşüm nedeniyle evinin yıkılacağını ve büyük bir taşınma stresine girdiğini açıkladı.

"En Sevmediğim Şey Taşınmak"

Düzen ve disiplinli bir insan olduğunu belirten Dizdar, evindeki karışıklık nedeniyle zorlandığını ifade etti:

"Evim yıkılacak, kentsel dönüşüme girdi. O kadar üzülüyorum ki... Ben düzen ve disiplin insanıyım evdeki karışıklık beni zorluyor. En sevmediğim şey taşınmak."

Ünlü oyuncu, taşınma sürecinin zorluğunu espriyle karışık şu sözlerle dile getirdi:

"Allah, düşmanıma taşınmayı nasip etsin."

Merve Dizdar, 2024 yılında Cihan Ayger ile evlenmiş ve eşiyle birlikte yeni bir düzene girmişti. Bu beklenmedik taşınma süreci, çiftin planlarını değiştirdi.