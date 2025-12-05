Merve Dizdar’dan Taşınma İsyanı: "Evim Yıkılıyor, Allah Düşmanıma Nasip Etsin"

Oyuncu Merve Dizdar, kentsel dönüşüm nedeniyle evinin yıkılacağını ve taşınma stresine girdiğini açıkladı. Dizdar, "Allah, düşmanıma taşınmayı nasip etsin" diyerek isyan etti.

Merve Dizdar’dan Taşınma İsyanı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-12-2025 16:01

Yakında final yapacak olan 'Kral Kaybederse' dizisinin yıldızı, başarılı oyuncu Merve Dizdar, tiyatro oyunu **'Çirkin'**in galasında görüntülendi. Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Dizdar, kentsel dönüşüm nedeniyle evinin yıkılacağını ve büyük bir taşınma stresine girdiğini açıkladı.

"En Sevmediğim Şey Taşınmak"

Düzen ve disiplinli bir insan olduğunu belirten Dizdar, evindeki karışıklık nedeniyle zorlandığını ifade etti:

"Evim yıkılacak, kentsel dönüşüme girdi. O kadar üzülüyorum ki... Ben düzen ve disiplin insanıyım evdeki karışıklık beni zorluyor. En sevmediğim şey taşınmak."

Ünlü oyuncu, taşınma sürecinin zorluğunu espriyle karışık şu sözlerle dile getirdi:

"Allah, düşmanıma taşınmayı nasip etsin."

Merve Dizdar, 2024 yılında Cihan Ayger ile evlenmiş ve eşiyle birlikte yeni bir düzene girmişti. Bu beklenmedik taşınma süreci, çiftin planlarını değiştirdi.

 

Benzer Haberler
Derya Uluğ ve Asil Gök’ten Dubai Kaçamağı: Aralık Ayında Güneşin ve Denizin Tadını Çıkardılar! Derya Uluğ ve Asil Gök’ten Dubai Kaçamağı: Aralık Ayında Güneşin ve Denizin Tadını Çıkardılar!
Buse Terim’den 10 Yıllık Evliliğin Ardından Sürpriz Hamle: Yeni Aşkını Resmen İlan Etti! Buse Terim’den 10 Yıllık Evliliğin Ardından Sürpriz Hamle: Yeni Aşkını Resmen İlan Etti!
Yunus Günçe Eşiyle Ölümden Döndü: Çok Ciddi Bir Şey Atlattık Yunus Günçe Eşiyle Ölümden Döndü: Çok Ciddi Bir Şey Atlattık"
Gökhan Türkmen Konseri Skandalla Bitti: Mekan Sahibi Eşine Küfretti, Gerginliğin Nedeni Ücret Tartışması Çıktı! Gökhan Türkmen Konseri Skandalla Bitti: Mekan Sahibi Eşine Küfretti, Gerginliğin Nedeni Ücret Tartışması Çıktı!
Kanserle Mücadele Eden Irmak Ünal’dan Duygusal İtiraf: Kanserle Mücadele Eden Irmak Ünal’dan Duygusal İtiraf: "Allah Yazılımımı Güncelliyormuş Gibiydi"
Şarkıcı Güllü’nün Ölümüyle İlgili Şok İddia: Şarkıcı Güllü’nün Ölümüyle İlgili Şok İddia: "İtildiği Görüntüler Kameramda"
ÇOK OKUNANLAR
Murat Cemcir'in Sağlık Durumu Hakkında Hastaneden Açıklama:
  • 02-12-2025 10:44

Murat Cemcir'in Sağlık Durumu Hakkında Hastaneden Açıklama: "Divertikül kanaması ile..."

Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile Sahne Yolculuğunu Anadolu’dan Başlatıyor
  • 01-12-2025 13:27

Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile Sahne Yolculuğunu Anadolu’dan Başlatıyor

Derin Talu'nun
  • 29-11-2025 13:15

Derin Talu'nun "Kıskançlar Çirkin ve Şişko" Paylaşımı Sosyal Medyada Büyük Tepki Çekti

Kurtlar Vadisi’nin Efsane İsmi Necati Şaşmaz'ın Aylar Sonra Son Hali Ortaya Çıktı!
  • 04-12-2025 11:31

Kurtlar Vadisi’nin Efsane İsmi Necati Şaşmaz'ın Aylar Sonra Son Hali Ortaya Çıktı!

Asker olmak için gün sayıyordu: Cemal Can’ın son hali şaşırttı
  • 05-12-2025 10:00

Asker olmak için gün sayıyordu: Cemal Can’ın son hali şaşırttı