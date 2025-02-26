Merve Boluğur’dan sürpriz proje müjdesi!

İzmir Fashion Week 2024 kapsamında düzenlenen defileleri izlemek için İzmir’e giden Boluğur, organizasyona Ekmas Group Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu’nun özel misafiri olarak katıldı. Aynı zamanda önemli bir sosyal sorumluluk projesine destek veren ünlü isim, defilelerden elde edilen gelirin Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Bakım Ünitesi’ne tıbbi cihaz alımı için kullanılacağını belirterek, "Böylesine anlamlı bir projenin içinde olmak beni çok mutlu ediyor" dedi.

Müzik çalışmalarıyla da sık sık gündeme gelen Boluğur, yeni bir projeye odaklandığını açıklayarak, "Müzik çok sıcak olduğum bir alandı ama şu an kafamda bambaşka bir proje var" diyerek hayranlarını meraklandırdı.

Boluğur’un yeni projesinin detayları henüz netleşmese de, ünlü ismin farklı bir alanda sürpriz bir hamle yapmaya hazırlandığı konuşuluyor.