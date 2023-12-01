Merve Boluğur'dan 'evlilik' cevabı! 'Üçüncü koca ne zaman geliyor?'

36 yaşındaki Merve Boluğur, Instagram sayfasında 3.9 milyon takipçisine verdiği bir cevapla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde canlandırdığı Nurbanu Sultan karakterinin bir fotoğrafını paylaşarak kısa sürede 5 binden fazla beğeni aldı.

Takipçilerinden gelen olumlu yorumlar arasında, "Kraliçe", "Bu ne güzellik?" ve "Artık ekranlara dön" gibi ifadeler yer alırken, bir takipçisi evlilikle ilgili şaka yollu bir soru sordu: "Ablam üçüncü koca ne zaman geliyor?"

Merve Boluğur, bu soruya esprili bir yanıt vererek, "Az kaldı" ifadesini kullanarak evlilikle ilgili ilginç bir cevap verdi. Oyuncunun bu yanıtı, kısa sürede sosyal medyada konuşulan bir konu haline geldi.