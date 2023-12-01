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Merve Boluğur'dan 'evlilik' cevabı! 'Üçüncü koca ne zaman geliyor?'

İlk önce Murat Dalkılıç ile evlenen ve daha sonra DJ Mert Aydın ile ikinci bir evlilik yapan Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımına gelen bir yoruma dikkat çekici bir yanıt verdi. Takipçisinin "Ablam üçüncü koca ne zaman geliyor?" mesajına ünlü oyuncu, etkileyici bir yanıt vererek kısa sürede sosyal medyada konuşulan bir isim haline geldi.

Merve Boluğur'dan 'evlilik' cevabı! 'Üçüncü koca ne zaman geliyor?'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-12-2023 13:34

36 yaşındaki Merve Boluğur, Instagram sayfasında 3.9 milyon takipçisine verdiği bir cevapla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde canlandırdığı Nurbanu Sultan karakterinin bir fotoğrafını paylaşarak kısa sürede 5 binden fazla beğeni aldı.

Takipçilerinden gelen olumlu yorumlar arasında, "Kraliçe", "Bu ne güzellik?" ve "Artık ekranlara dön" gibi ifadeler yer alırken, bir takipçisi evlilikle ilgili şaka yollu bir soru sordu: "Ablam üçüncü koca ne zaman geliyor?"

Merve Boluğur, bu soruya esprili bir yanıt vererek, "Az kaldı" ifadesini kullanarak evlilikle ilgili ilginç bir cevap verdi. Oyuncunun bu yanıtı, kısa sürede sosyal medyada konuşulan bir konu haline geldi.

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