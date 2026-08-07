Mustafa Sandal'dan Cristiano Ronaldo'ya Meydan Okuma: Kralıyla Yarışırım!

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Mustafa Sandal başarılı müzik kariyerinin yanı sıra yıllara meydan okuyan fit fiziği ve spora olan tutkusuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yaklaşan Harbiye Açıkhava konseri öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı son dönemde girdiği yoğun kamp sürecini ve koyduğu iddialı hedefleri paylaştı. Sıkı bir disiplinle çalıştığını belirten Sandal dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'ya adeta meydan okudu.

Hayatımın En Sert 3 Ayı Diyebilirim

Harbiye konseri öncesinde kameralar karşısına geçen Mustafa Sandal kendisi için özel bir hedef belirlediğini ve bu doğrultuda aralıksız çalıştığını dile getirdi. Son zamanlarda kendisini spora ve disiplinli bir yaşama adadığını ifade eden ünlü şarkıcı "Üç aydır ciddi bir kamp dönemindeyim. Hayatımın en sert üç ayı diyebilirim. Kendime öyle bir hedef koydum oraya doğru adım adım gidiyorum. Hedefime çok yaklaştım" sözleriyle yaşadığı süreci özetledi.

Disiplin Konusunda Kralıyla Yarışırım

Sayfa programına özel açıklamalarda bulunan 56 yaşındaki ünlü popçu antrenman temposu ve yaşam tarzı konusundaki iddiasını açık bir dille ortaya koydu. Her günün hakkını vererek çalıştığını vurgulayan sanatçı "Ronaldo ile yarışırım. Şaka yapmıyorum. Disiplin ve kamp dönemi olarak kralıyla yarışırım" diyerek dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya göndermede bulundu. Ünlü ismin bu iddialı açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Serdar Ortaç Saygı Gecesi Hakkında Dikkat Çeken Sözler

Röportaj sırasında meslektaşı Serdar Ortaç adına düzenlenen saygı gecesi organizasyonuna da değinen Mustafa Sandal, samimi değerlendirmelerde bulundu. Ortaç'ı çok sevdiğini vurgulayan ünlü sanatçı, "Onun böyle bir gece yaşamasını çok isterdim. 'Gibi' yaşamamasını isterdim. Yine bir organizasyon yapıldı bildiğim kadarıyla o 'gibi' oldu işte. Serdar yeteri kadar 'gibi' yaşadı hayatında. Gerçek anlamda böyle bir gece yaşamasını isterdim, kısmet böyleymiş" diyerek organizasyon hakkındaki sitemini dile getirdi.