Manifest'in Yıldızı Sueda Uluca'dan Berkcan Güven'le İlk Paylaşım

Türkiye'nin son dönemde en çok konuşulan popüler müzik gruplarından Manifest'in başarılı üyesi Sueda Uluca sosyal medya fenomeni ve rapçi Berkcan Güven ile yaşadığı aşkla gündeme oturdu. Kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşarak çıkış yakalayan altı kişilik grupta yer alan ünlü isim uzun süredir magazin kulislerinde konuşulan ilişkisini ilk kez sosyal medya üzerinden açıkça paylaştı

Uzun Süredir Konuşulan Aşk Resmileşti

Müzik kariyerlerinin yanı sıra özel hayatlarıyla da takipçilerinin merceğinde olan Manifest üyelerinden Sueda Uluca ve ünlü rapçi Berkcan Güven (BEGE) hakkındaki ilişki iddiaları bir süredir sosyal medyanın gündemindeydi. İkilinin aynı arkadaş çevresinde yer alması ve zaman zaman benzer mekanlardan paylaşım yapması iddiaları güçlendirmişti. Sessizliklerini koruyan ikili sosyal medya hesaplarında yer verdikleri romantik karelerle birlikteliklerini ilk kez hayranlarına ilan etti.

Sosyal Medyada Dump Paylaşımıyla Aşk Geldi

Ünlü rapçinin kendi sosyal medya hesabından yayınladığı yeni photo-dump (fotoğraf albümü) gönderisine Sueda Uluca ile çekildiği aşk dolu fotoğrafları da eklemesiyle ilişki resmiyet kazanmış oldu. Çiftin romantik ve neşeli pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyanın en çok konuşulan magazin konuları arasına girdi.