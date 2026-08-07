Evliliklerinin 17. Yılı! Bergüzar Korel Nostaljik Fotoğrafları Art Arda Paylaştı

Magazin dünyasının en sevilen ve örnek gösterilen çiftlerinden Bergüzar Korel ve Halit Ergenç evliliklerinde 17 yılı geride bıraktı. İlişkilerini gözlerden uzak ve mütevazı bir şekilde sürdüren ünlü çift bu özel yıl dönümünü sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Güzel oyuncu Bergüzar Korel önce eşinin kendisine jest olarak gönderdiği romantik çiçekleri ardından düğün günlerine ait duygusal kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

2006 Yılında Başlayan Arkadaşlık Aşka Dönüştü

İlk olarak 2006 yılında birlikte rol aldıkları popüler dizinin setinde tanışan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin dostluğu zaman içerisinde aşka dönüşmüştü. Birlikteliklerini gözlerden uzak bir şekilde ilerleten ikili 2009 yılında nikah masasına oturarak hayatlarını birleştirmişti. Örnek evlilikleriyle sık sık adından söz ettiren ünlü çift mutlu birlikteliklerini üç çocukla taçlandırdı. İkili 2010 yılında ilk çocukları Ali'yi 2020 yılında ikinci oğulları Han'ı ve 2021 yılında ise kızları Leyla'yı kucaklarına alarak ilk kez kız bebek sevinci yaşamıştı.

17 Notuyla Düğün Karelerini Paylaştı

Evliliklerinde 17. yılı geride bırakan başarılı oyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabından art arda özel paylaşımlarda bulundu. İlk olarak Halit Ergenç'in kendisine gönderdiği çiçek buketini paylaşan güzel oyuncu gönderisine kırmızı bir kalp emojisi ile "17" notunu ekledi. Ardından 2009 yılındaki görkemli düğün törenlerinden en özel anları takipçileriyle paylaşan Korel'in nostaljik pozları sosyal medyada hayranları tarafından kısa sürede beğeni ve tebrik yağmuruna tutuldu.