Merve Boluğur'a eski eşi Mert Aydın'dan ağır sözler: "Gereksiz insan"

2 Ekim'de nikah masasına oturan Merve Boluğur-Mert Aydın çifti, 23 Kasım'da boşanmıştı. Boluğur ile evliliği sadece 53 gün süren Mert Aydın, önceki gün bir açılış davetinde DJ'lik yaptı.

Etkinlik öncesi magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Aydın, "Boşandıktan sonra ilk kez bir etkinliğe katılıp, çok sevdiğim işimi yaptım" ifadelerini kullandı.



"GEREKSİZ İNSAN, KONUŞMAYA GEREK YOK"

Mert Aydın, ardından, "Bana ne soracağınızı biliyorum. Gereksiz insan, konuşmaya hiç gerek yok. Unutmaya çalışıyorum" diyerek Merve Boluğur'la ilgili soruların önünü kesti.