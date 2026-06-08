Kadir Ezildi’den Peş Peşe Estetik Kararları! Yeni Operasyona Hazır

Kadir Ezildi karın bölgesinden yağ aldırmasının ardından şimdi de saç ektirme hazırlığına başladı.

Kadir Ezildi’den Peş Peşe Estetik Kararları! Yeni Operasyona Hazır
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-06-2026 20:05

Kadir Ezildi son dönemde yine magazin ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Temizlik videoları ve televizyon programlarıyla tanınan Ezildi özel hayatı ve yaptığı estetik işlemlerle de sık sık gündeme geliyor.

Karın Bölgesinden Yağ Aldırmıştı

Bir süre önce Kadir Ezildi’nin karın bölgesindeki fazla yağlardan kurtulmak için operasyon geçirdiği biliniyor. Kendisi de bu süreci açık bir şekilde paylaşmış ve yaklaşık 5 kilo yağ aldırdığını söylemişti.

Bu operasyon sonrası daha fit bir görünüme kavuştuğunu ifade eden Ezildi süreci sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaşarak oldukça konuşulmuştu.

Aile Gündemi ve Düğün Detayı

Son günlerde Ezildi ailesi yine gündemdeydi. Kadir Ezildi’nin kardeşinin düğünü sosyal medyada dikkat çekerken eşi Gamze Ezildi’nin giydiği kıyafet de bazı yorumlara neden olmuştu. Özellikle düğün paylaşımları sonrası sosyal medyada farklı tartışmalar yaşandı.

Tüm bu gelişmelerle birlikte Ezildi çifti magazin sayfalarında yeniden kendine yer buldu.

Şimdi Sırada Saç Ekimi Var

Kadir Ezildi bu kez de yeni bir estetik işlemle gündeme geldi. Daha önce yaptığı açıklamada saç ektirmeye karar verdiğini duyuran Ezildi sürecin tarihini de paylaştı.

Perşembe günü operasyon geçireceğini söyleyen Ezildi doktorunun tavsiyesi üzerine işlemler arasında biraz zaman bıraktığını da belirtti. Aynı anda birden fazla işlem yaptırmamak için süreci planladığını ifade etti.

Ezildi saç ekimi öncesinde saçlarını kısaltacağını da söyledi. Bunu da oldukça doğal bir şekilde “Saçlarımı bir tıraş ettireyim” diyerek paylaştı. Bu açıklaması da takipçileri arasında hem şaşkınlık hem merak uyandırdı.

Sosyal Medyada Yine Gündem

Kadir Ezildi’nin hem estetik operasyonları hem de günlük hayatına dair paylaşımları sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Kimileri bu kadar açık şekilde paylaşmasını samimi bulurken kimileri ise sürekli gündeme gelmesini yorumluyor.

Her şeye rağmen Ezildi kendi hayatını olduğu gibi paylaşmaya devam ediyor ve görünüşe göre bir süre daha da konuşulacak gibi duruyor.

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