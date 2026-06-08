İlker Kaleli’den Şok Tiyatro Şartı! Herkesi Şaşırttı

İlker Kaleli son günlerde tiyatroya dair yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Uzun süredir ekranlarda daha çok dizi ve film projeleriyle gördüğümüz oyuncu bu kez sahneye dönüş sinyali verdi ama önemli bir şartla: Yerli metin olması.

Gençlerle Bir Araya Geldi

Kaleli İBB Şehir Tiyatroları’nın düzenlediği 40. Gençlik Günleri etkinliğinde genç oyuncularla bir araya geldi. Burada hem kendi deneyimlerini paylaştı hem tiyatroya bakışını anlattı.

Yurt dışında aldığı eğitim ve sahne deneyimlerinin kendisine çok şey kattığını söyleyen Kaleli özellikle İngiltere’deki LAMDA dönemine sık sık vurgu yaptı.

“Shakespeare’i İngiltere’de Oynadım”

Söyleşi sırasında en dikkat çeken kısım ise tiyatroya dönüş şartını açıkça ifade etmesiydi. İlker Kaleli İngiltere’de eğitim aldığı dönemde birçok klasik eserde sahne aldığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Shakespeare’i ben İngiltere’de oynadım zaten. Eğer Türkiye’de yeniden tiyatro yapacaksam, yerli bir metinle sahneye çıkmak isterim.”

Bu sözleriyle aslında hem geçmiş deneyimlerine hem Türkiye’deki tiyatroya bakışına net bir çerçeve çizmiş oldu.

“Bu Toprakların Hikâyesini Anlatmak İstiyorum”

Kaleli’nin en çok dikkat çeken vurgularından biri de yerli hikâyelere olan ilgisiydi. Türkiye’nin anlatacak çok güçlü hikâyeleri olduğunu söyleyen oyuncu sahnede bu kültüre ait bir metinle yer almayı istediğini dile getirdi. Kısacası onun için mesele sadece sahneye çıkmak değil sahnede ne anlatıldığı.

İlker Kaleli’nin tiyatro geçmişi de oldukça zengin. LAMDA’da eğitim aldığı dönemde Sam Shepard ve Shakespeare gibi önemli yazarların eserlerinde rol aldı. Ayrıca “Cabaret” gibi dünyaca bilinen bir müzikalde de sahneye çıktı.

Yani sahne deneyimi aslında oldukça güçlü bir isimden bahsediyoruz.

Türkiye Sahnesine Dönüş Sinyali

Kaleli’nin açıklamaları “Türkiye’de tiyatroya geri mi dönüyor?” sorusunu da beraberinde getirdi. Henüz net bir proje olmasa da, yerli bir metinle sahneye çıkma isteği şimdiden tiyatro çevrelerinde heyecan yarattı.

Görünen o ki İlker Kaleli doğru proje geldiğinde yeniden sahnede olacak ama o sahnede mutlaka bu toprakların bir hikâyesi anlatılacak.