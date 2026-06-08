Ali Öner ve Zeynep Atılgan Bodrum’da Romantik Anlar Yaşarken Yakalandı!

Son günlerde magazin dünyasında adları sıkça anılan Ali Öner ve Zeynep Atılgan çifti bu kez Bodrum tatiliyle gündeme geldi. İkili ilişkilerini açıkladıktan sonra ilk kez birlikte tatil yaparken görüntülendi.

Aşk İtirafının Ardından İlk Tatil

Ali Öner geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile birlikte olduğunu açıklamıştı. Bu açıklama sonrası gözler çifte çevrilmişti. Özellikle Ali Öner’in daha önce nişanlı olduğu dönemin ardından bu yeni ilişkiyi duyurması magazin sayfalarında geniş yer bulmuştu.

İkilinin ilişkisini açıklamasının ardından birlikte tatile çıkması da “yeni başlangıç” yorumlarını beraberinde getirdi.

Bodrum’da Plaj Keyfi

Çift Bodrum’un Güvercinlik bölgesinde bir plajda görüntülendi. Oldukça rahat ve keyifli halleriyle dikkat çeken ikili günün büyük bölümünü deniz ve güneşin tadını çıkararak geçirdi.

Önce şezlonglarda güneşlenen çift daha sonra serinlemek için denize girdi. Denizde birlikte vakit geçiren ikilinin oldukça uyumlu ve neşeli olduğu görüldü.

Romantik Anlar Dikkat Çekti

Ali Öner’in sevgilisi Zeynep Atılgan’ı bir an olsun yalnız bırakmaması da objektiflere yansıyan detaylar arasında yer aldı. İkilinin denizden çıktıktan sonra tekrar şezlonglarına dönerek güneşlenmeye devam ettiği görüldü.

Tatilleri boyunca oldukça doğal ve rahat tavırlar sergileyen çift çevredeki tatilcilerin de dikkatini çekti.

Sosyal Medyada Gündem Oldular

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çift sosyal medyada da konuşulmaya başlandı. Birçok kişi ilişkilerinin yeni olmasına rağmen uyumlu göründüklerini belirtirken bazı kullanıcılar ise bu ilişkinin geçmiş açıklamalar nedeniyle daha da dikkat çektiğini yorumladı.

Ali Öner’in geçmişte yaşadığı nişanlılık süreci ve ardından gelen ayrılık yeni ilişkisini daha da gündem haline getirdi. Zeynep Atılgan ile ilişkisini açıklamasıyla birlikte tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu şimdi de Bodrum tatiliyle konuşuluyor.

Tatilden Mutlu Kareler

Genel olarak bakıldığında çiftin oldukça keyifli ve uyumlu bir tatil geçirdiği görülüyor. Denize girip güneşlenmeleri birlikte vakit geçirmeleri ve romantik halleri objektiflere yansıyan detaylar arasında.