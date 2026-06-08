Yılmaz Erdoğan'ın Kaçışı: Şehirden Tamamen Koptu mu?

Yılmaz Erdoğan son dönemde İstanbul’dan uzaklaşıp Muğla Köyceğiz’deki çiftlik hayatıyla gündeme geliyor. Usta isim şehir temposundan biraz uzaklaşıp doğayla iç içe bir yaşam kurmuş durumda ve bunu da zaman zaman sosyal medyadan paylaşıyor.

Şehirden Doğaya Uzanan Bir Hayat

Erdoğan bir süredir Köyceğiz’deki çiftlik evinde yaşıyor. Ama bu “inzivaya çekildi” gibi düşünülmesin. Kendisi daha önce de bunu özellikle vurgulamıştı. Yani tamamen ortadan kaybolmuş bir hayat değil aksine üretmeye devam ettiği bir düzen kurmuş durumda.

İstanbul’daki yoğun tempo yerine doğanın içinde daha sakin ama üretken bir yaşamı tercih etmiş gibi görünüyor.

Bahçede Toprakla İç İçe

Son paylaşımlarında Yılmaz Erdoğan’ın en çok dikkat çeken hali bahçe işleriyle uğraştığı anlar oldu. Toprakla, bitkilerle, üretimle ilgilendiği kareler takipçileri tarafından oldukça ilgi gördü. Paylaşımına yazdığı “Yaşamak şahit olmak, suyla toprağın sevdasına” notu da bu ruh halini güzel özetler gibi duruyor.

Çiftlik hayatının bir diğer güzel tarafı da doğayla birlikte hayvanlarla iç içe olmak. Erdoğan’ın köpekleriyle çekilen kareleri de takipçileri tarafından oldukça beğenildi. Görünen o ki usta sanatçı günlerinin önemli bir kısmını hem doğayla hem hayvanlarla vakit geçirerek geçiriyor.

Pazardan Sofraya Doğal Yaşam

Yılmaz Erdoğan geçtiğimiz günlerde Köyceğiz pazarından yaptığı alışverişi de paylaşmıştı. Yani sadece çiftlikte üretmekle kalmıyor günlük yaşamın içinde de oldukça sade ve doğal bir düzen sürdürüyor.

Bu paylaşımlar onun yeni yaşam tarzının aslında ne kadar “toprakla bağlantılı” olduğunu da gösteriyor.

“İnziva Değil Üretim Alanı”

Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada Köyceğiz’e yerleşmesinin bir kaçış olmadığını özellikle söylemişti. Hatta tam tersine daha çok çalıştıklarını belirtmişti.

Çiftlikte buğdaydan susama kadar birçok ürün yetiştirdiklerini anlatan sanatçı burayı bir yaşam alanından çok bir üretim merkezi gibi gördüğünü ifade etmişti.

Doğayla Uyumlu Yeni Bir Rutin

Özetle Yılmaz Erdoğan artık günlerini doğayla iç içe üretimle ve sakin bir yaşamla geçiriyor. Ama bu tamamen geri çekilmiş bir hayat değil aksine daha planlı ve üretken bir düzen.

Görünen o ki Köyceğiz hayatı ona hem ilham hem de yeni bir tempo kazandırmış durumda.