Erkan Köstengil ve Cansu Tosun Neden Bir Geldi?

Erkan Kolçak Köstengil ile Cansu Tosun son dönemde magazin gündeminde sıkça konuşulan isimlerdi. Uzun süredir birlikte olan ve örnek çift olarak gösterilen ikili bir süre önce yollarını ayırma kararı almıştı. Ancak bu ayrılığın ardından ilk kez yeniden aynı karede bir araya geldiler.

8 Yıllık Evlilik Sona Ermişti

Ünlü çift 2018 yılında evlenmişti ve uzun süre mutlu bir evlilik sürdürmüşlerdi. Bu evlilikten 2020 yılında oğulları Marsel dünyaya gelmişti. Hem özel hayatları hem uyumlu ilişkileriyle sık sık gündeme gelen çift zaman içinde ayrılık kararı alarak 8 yıllık evliliklerini sonlandırdı.

Boşanma sürecinin anlaşmalı şekilde ve Gemlik Adliyesi’nde gerçekleştiği öğrenilmişti.

Oğulları Marsel İçin Yeniden Bir Araya Geldiler

Ayrılık haberinin ardından gözler ikiliye çevrildi. Beklenen buluşma kısa süre sonra gerçekleşti. Erkan Kolçak Köstengil ve Cansu Tosun oğulları Marsel’in doğum günü için yeniden bir araya geldi.

Her ne kadar evliliklerini bitirmiş olsalar da anne ve baba olarak çocukları için bir arada olmaları dikkat çekti. Bu buluşma sosyal medyada da “olgun bir duruş” olarak yorumlandı.

Doğum Gününden Sıcak Kareler

Kutlama sırasında oldukça samimi anlar yaşandı. Marsel’in doğum günü pastasını üflediği anlar ve ailesiyle birlikte çekilen kareler sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Erkan Kolçak Köstengil, bu özel günden bazı görüntüleri kendi hesabının hikaye bölümünde yayınladı. Paylaşımlarda hem oğlunun mutluluğu hem aile olarak bir araya geldikleri o sıcak atmosfer dikkat çekti.

Ayrılığa Rağmen Bağlarını Koparmadılar

Her ne kadar yollarını ayırmış olsalar da ikilinin çocukları için iletişimlerini sürdürdüğü görülüyor. Özellikle Marsel’in özel günlerinde bir araya gelmeleri aralarındaki saygılı ilişkiyi de ortaya koyuyor.

Magazin dünyasında sıkça görülen sert ayrılıkların aksine Köstengil ve Tosun’un bu tavrı birçok kişi tarafından takdir edildi.

Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

Paylaşılan doğum günü kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takipçiler çiftin çocukları için bir araya gelmesini olumlu yorumlarla değerlendirdi.

Görünen o ki Erkan Kolçak Köstengil ve Cansu Tosun artık hayatlarına ayrı devam etseler de oğulları Marsel için her zaman birlikte olmaya devam edecek.