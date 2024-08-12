Merve Boluğur'a dava şoku: "Şerefsiz" dedi, mahkemelik oldu!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medyadaki aktif paylaşımlarına devam ederken, son açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü. Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı "Erkeklerin yüzde 99’u şerefsizdir" şeklindeki paylaşımı, geniş bir kesim tarafından tepkiyle karşılandı.

Bu açıklama, özellikle Erkekleri Koruma Derneği'nin tepkisini çekti. Dernek, Boluğur’un bu sözleriyle erkeklere yönelik haksız bir genelleme yaptığını savunarak, ünlü oyuncuya dava açacaklarını duyurdu.





Merve Boluğur'un bu çıkışı, sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken, tartışmaların odağında yer almaya devam ediyor.