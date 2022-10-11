Merve Boluğur ve Mert Aydın ön balayında!

Mustafa Ceceli, önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Ceceli’yi dinlemeye gelenler arasında çiçeği burnunda çift Merve Boluğur ve eşi Mert Aydın da var. İkili konser öncesi magazin muhabirleriyle bir araya gelerek soruları yanıtladı. Boluğur, "Ön balayı diyelim. Buraya geldik, Kıbrıs’ı tercih ettik. Güzel bir tatil yaptık” dedi.







"OYUNCULUĞA DÖNEBİLİRİM!"

Oyunculukla alakalı konuşan Boluğur, "Bir iki görüşme yaptım, iyi bir rol olursa değerlendirebilirim bu sefer. Değişik, iddialı bir şey olur” dedi. "Bu zamana kadar hep dişli işlerde oynadım" diyen Merve Boluğur, "Yine öyle bir iş olursa olur” dedi.



"EŞİMLE ORTAK KARARLAR ALIYORUZ"

Albüm çalışması sorulan oyuncu, "O benim hobisel olarak yaptığım bir şeydi. Yaptım, memnunum. Bir daha yapar mıyım bilmiyorum. Eşimle ortak kararlar alıyoruz” diye cevapladı.