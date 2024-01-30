Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı mı?

2022 yılında evlenen Merve Boluğur ve Mert Aydın çifti, sadece 53 gün süren evliliklerini anlaşmazlık nedeniyle tek celsede sonlandırmışlardı. Ünlü çiftle ilgili ortaya atılan yeni bir iddia dikkat çekiyor.

Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı mı?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-01-2024 23:11

Müge Dağıstanlı'nın sunduğu "Aramızda Kalmasın" programında ortaya atılan bir iddiaya göre, eski eşler Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın arasında yeniden bir barış gerçekleşti.



Ne olmuştu?

Temmuz 2022'de başladığı yeni bir ilişkiyle dikkat çeken Merve Boluğur, DJ Mert Aydın ile yaptığı romantik paylaşımların ardından 2 Ekim 2022'de Fuat Paşa Yalısı'nda dünyaevine girmişti. Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürede son buldu ve 23 Kasım 2022'de boşandılar. Ayrılığın ardından birkaç defa bir araya gelmelerine rağmen, ilişkilerine ikinci bir şans vermedikleri yönündeki iddiaları reddetmişlerdi.

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