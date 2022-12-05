  • 05 ARALIK Pazartesi 23:31
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Merve Boluğur ‘Survivor’a gidiyor!

Evlilikleri 53 gün süren Merve Boluğur ve Mert Aydın geçtiğimiz günlerde boşanmıştı. Ayrılık sonrası konuşan Aydın'ın, "Gereksiz insan, konuşmaya gerek yok" sözleri dikkat çekmişti. Son olarak Merve Boluğur’un ‘Survivor’a katılacağı iddia edildi. 2023 yılında başlayacak program için Dominik Cumhuriyeti’ne gideceği öğrenilen oyuncu, uzun zaman sonra da ekrana dönmüş olacak.

Merve Boluğur ‘Survivor’a gidiyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-12-2022 12:17

Mert Aydın’la evliliğini 53 günde bitiren Merve Boluğur’un ‘Survivor’a katılacağı iddia edildi. 2023 yılında başlayacak program için Dominik Cumhuriyeti’ne gidecek oyuncu, uzun zaman sonra da ekrana dönmüş olacak. Boluğur’un, yarışma için hazırlıklara başladığı söyleniyor.


 

İkinci kez anne olan Burcu Kara: Sıkıntılı bir süreç oldu!
Aleyna Tilki'ye şoför dayanmıyor!