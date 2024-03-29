Merve Boluğur sürpriz projesini ilk kez açıkladı! İşte detaylar...

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra müzik dünyasında da adını duyurmak isteyen Merve Boluğur, yeni single projesi için kolları sıvadı. Yapımcısıyla bir araya gelerek projenin detaylarını görüşen Boluğur, heyecanını ve umutlarını dile getirdi.

Boluğur, yeni single'ının kendisi için heyecan verici bir proje olduğunu belirtirken, sağlam bir ekip ile çalıştığı için güzel bir sonuç alacağına inandığını ifade etti. Nisan ayında stüdyoya gireceğini açıklayan ünlü isim, "Eller havaya tarzında tam bir yaz şarkısı" olarak tanımladığı parçasının, dinleyicilere keyifli anlar yaşatacağını vurguladı.

Serdar Ortaç'ın işbirliğiyle müzik dünyasında yer alacak olmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getiren Boluğur, Ortaç'ın değerli bir sanatçı olduğunu ve işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Mayıs ayında yayınlamayı planladığı single'ıyla ilgili olarak, oyunculuk eğitimi aldığını ve içinde şan derslerinin de bulunduğunu söyleyen Boluğur, şarkıcılık konusundaki iddiasını ortaya koydu. Ses düzenlemesi konusunda ise yapımcısının karar vereceğini belirterek, projenin nasıl şekilleneceğine dair ipuçları verdi.