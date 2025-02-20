Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç barıştı mı? Güzel oyuncu iddialar için ne dedi?

2015 yılında nikâh masasına oturan ve iki yıl süren evliliklerinin ardından yollarını ayıran çift hakkında, ilişkilerine bir şans daha verdikleri söylentileri dolaşıyordu. Ancak Merve Boluğur, yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanladı.

Boluğur, “Şu an hayatımda kimse yok. Kalbimi aşka kapatmadım, sadece artık daha seçiciyim” diyerek Dalkılıç ile barıştıkları yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Oyuncunun bu açıklaması, hayranları ve magazin dünyasında merak edilen soruları yanıtlamış oldu.