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Merve Boluğur ile Mert Aydın barıştı mı?

Oyuncu Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın, sadece 53 gün süren evliliklerinin ardından 23 Kasım'da boşanmıştı. Ancak boşanmanın üzerinden çok geçmeden eski eşler yeniden bir arada görüntülendi. İkilinin barışıp barışmadıkları merak konusu oldu.

Merve Boluğur ile Mert Aydın barıştı mı?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-12-2022 14:30

 

Merve Boluğur ve Mert Aydın, bir mekanda buluşup birlikte vakit geçirdi. Kahve içen ikili, bir süre sohbet ederken kendisini bekleyen basın mensuplarını fark etti.

Keyifleri kaçan eski evliler, kendilerine yöneltilen sorulardan rahatsız oldu. Ayrılan çifti görenler, haklarında; "Reklam birlikteliği için bir araya geldiler zaten" diye konuştular. Bunun üzerine yüzü asılan Boluğur, oradan uzaklaştı,

Gergin tavırları dikkat çeken güzel oyuncu, eski eşi ile aynı arabaya binerek mekandan ayrıldı. Ardından soluğu Nişantaşı'ndaki bir mekanda aldılar. Bu görüntüler ise akıllara "Barıştılar mı?" sorularını getirdi.

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