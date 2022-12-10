Merve Boluğur ile Mert Aydın barıştı mı?

Merve Boluğur ve Mert Aydın, bir mekanda buluşup birlikte vakit geçirdi. Kahve içen ikili, bir süre sohbet ederken kendisini bekleyen basın mensuplarını fark etti.

Keyifleri kaçan eski evliler, kendilerine yöneltilen sorulardan rahatsız oldu. Ayrılan çifti görenler, haklarında; "Reklam birlikteliği için bir araya geldiler zaten" diye konuştular. Bunun üzerine yüzü asılan Boluğur, oradan uzaklaştı,

Gergin tavırları dikkat çeken güzel oyuncu, eski eşi ile aynı arabaya binerek mekandan ayrıldı. Ardından soluğu Nişantaşı'ndaki bir mekanda aldılar. Bu görüntüler ise akıllara "Barıştılar mı?" sorularını getirdi.