Merve Boluğur hamile mi?

2015'te evlendiği şarkıcı Murat Dalkılıç'tan iki yıl sonra anlaşmalı olarak boşanan Merve Boluğur, şimdilerde DJ sevgilisi Mert Aydın ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Sevgilisinin evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren Boluğur, geçtiğimiz günlerde TikTok'ta soruları yanıtlamıştı.

"ÇOK ŞAŞKINIM!"

Boluğur, sevgilisinin evlilik teklifi sonrası duygularını, "Çok şaşkınım! Bana şu an rüya gibi geliyor. İlişkinin daha çok başındayız... Bu kadar kısa sürede sağlam ilerlemek beni çok mutlu etti. Drone yaklaşınca ben anlamadım. Bir anda bir şeyler olmaya başladı. Çok mutluyum" sözleriyle dile getirmişti.

"DÜĞÜNÜMÜZ DE YAKIN ZAMANDA OLACAK"

Mert Aydın da, "Çok mutluyum. Bunu Merve ile birlikte yaşadığım için daha çok mutluyum. Mekanın alt katının sadece bize özel olmasını istedim. Bu anı sadece baş başa yaşamayı tercih ettim. Bize özel bir an oldu. Düğünümüz de en yakın zamanda olacak" diye konuşmuştu.

"BİZİM İÇİN SEVGİ VE SAYGI ÖNEMLİ"

Düğün yerlerini henüz düşünmediklerini söyleyen çift, "Bizim için sevgi ve saygı önemli. Bu temel üzerinde yürüdükten sonra bizim için yerin pek önemi yok" ifadelelerini kullanmıştı.

HAMİLE Mİ?



Bu arada Merve Boluğur'un hamile olduğu iddiası da sosyal medyada gündeme geldi. Çiftin bebek beklediği için evlilik sürecini hızlandırdığı yönünde dedikodular kulislerde konuşulmaya başladı.