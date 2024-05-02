Kuş Uçuşu'nun Güliz'i Şifanur Gül kapak kızı oldu! Dikkat çeken pozlar...

"Sevdim Seni Bir Kere", "Cam Tavanlar", "Hayatımın Şansı", "Kuş Uçuşu" ve "Terzi" gibi önemli projelerde gösterdiği başarılı performansıyla adından söz ettiren Şifanur Gül, dergi için gerçekleştirilen çekimde güzelliği ve zarafetiyle bir kez daha göz kamaştırdı.

Kapak kızı olarak derginin sayfalarını süsleyen Şifanur Gül'ün pozları, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hayranları, ünlü oyuncunun güzelliğini ve zarafetini övgü dolu yorumlarla dile getirirken, pozlarına hayranlıkla bakıp beğenilerini ifade ettiler.

Şifanur Gül'ün dergi çekiminde sergilediği çarpıcı görünümü, sosyal medyada adeta yorum yağmuruna tutuldu. "Çok güzelsin", "Harika görünüyorsun", "Bu güzellik şaka mı?", "Yine muhteşem görünüyorsun" gibi yorumlar, ünlü oyuncunun hayranlarının beğenisini kazandı.