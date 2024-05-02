Burcu Biricik'in bebek alışverişi

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, yakın arkadaşı Aydan Taş ile birlikte bebek alışverişi yaparken objektiflere yakalandı. Biricik, doğacak olan kızı için alışveriş heyecanıyla dolu bir gün geçirirken, bu özel anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Biricik ve Taş'ın alışveriş esnasında çektirdiği fotoğraflar, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Özellikle Biricik'in bebek için hazırladığı eksik liste üzerinden eleme yapma heyecanı ve sabırsızlığı dikkat çekti.

Ünlü oyuncunun hamilelik süreci, hayranları tarafından büyük bir merak ve ilgiyle takip ediliyor.