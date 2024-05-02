Ziraat Bankası Müşterilerine Özel: 7500 TL Hediye Edilecek Kampanya!

Ziraat Bankası, müşterilerine sunduğu avantajlarla adından sıkça söz ettiriyor. Bu kez duyurulan kampanya ise özellikle konaklama sektöründe harcama yapacak olan müşteriler için oldukça cazip bir fırsat sunuyor. Kampanyaya katılan müşteriler, 7500 TL'ye varan bir hediye kazanma şansını yakalıyorlar.

Ziraat Bankası Bankkart ile Yapılan Harcamalara Özel Fırsatlar!

Ziraat Bankası'nın duyurduğu kampanyaya göre, Touristica'da yapılacak olan harcamalarda Bankkart sahiplerine büyük avantajlar sunuluyor. Tek seferde yapılan harcamaların miktarına göre müşterilere verilecek olan Bankkart Liraları, harcama tutarına bağlı olarak artıyor. Böylece, müşteriler hem konaklama ihtiyaçlarını karşılarken hem de Bankkart Liraları ile ekstra kazanç elde edebiliyorlar.

Kampanya Detayları ve Katılım Şartları

Ziraat Bankası'nın açıklamasına göre, kampanya 1-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyaya katılmak isteyen müşteriler, Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr internet sitesi veya SMS yoluyla başvuru yapabilirler. Katılım için Bankamızda kayıtlı cep telefonundan TOURISTICA yazıp 4757'ye SMS göndermek yeterlidir. Ancak unutulmamalıdır ki, kampanyadan yararlanabilmek için asıl kart sahibi tarafından katılım sağlanması gerekmektedir.

Bankkart Liralarının Kullanımı ve Son Kullanma Tarihi

Kampanya kapsamında kazanılan Bankkart Liraları, 7 Haziran 2024 tarihinde yüklenecek ve 12 Temmuz 2024 tarihine kadar kullanılabilecektir. Ancak, kullanılmayan Bankkart Liraları 13 Temmuz 2024 tarihinde geri alınacaktır. Bu nedenle, kazanılan Bankkart Liralarının kullanımı için belirlenen süreyi dikkate almak önemlidir.