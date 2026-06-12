Merve Boluğur Beşiktaş Trafiğinde Yakalandı! Makyajsız Haliyle Ezber Bozu!

Ekranlardan bir süredir uzak olan ancak sosyal medya paylaşımları açıklamaları ve dobralığıyla magazin gündeminden hiç düşmeyen Merve Boluğur İstanbul trafiğinde objektiflere takıldı. Güzel oyuncu doğal haliyle kameralara yansıdı. Merve Boluğur Beşiktaş'ta trafikte görüntülendi.

Kameraları Görünce Şaşırdı

Beşiktaş'ın yoğun trafiğinde direksiyon başında seyir halindeyken bir anda basın mensuplarını karşısında bulan ünlü oyuncu kısa süreli bir panik yaşadı. Boluğur trafik lambasının yeşil yanmasından sonra otomobiliyle yoluna devam etti. Soruları yanıtlamaktan kaçınan oyuncu sadece gülümsemekle yetindi.

Doğal Güzelliği Göz Doldurdu

Ekranlarda ve davetlerde görmeye alışık olduğumuz iddialı tarzının aksine günlük hayatında oldukça sade bir stil tercih eden Boluğur'un filtresiz ve yalın hali gözlerden kaçmadı. Ünlü aktristin yüzünde makyaj olmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Cildinin pürüzsüzlüğü ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken 38 yaşındaki oyuncu makyajsız haliyle de hayranlarından tam not aldı.