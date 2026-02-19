Merve Arkas Yeni Yaşını Dostlarıyla Kutladı, Hediyeler LÖSEV’e Umut Oldu

Merve Arkas Yeni Yaşını Dostlarıyla Kutladı, Hediyeler LÖSEV’e Umut Oldu
SOSYETE
Yayın Tarihi : 19-02-2026 13:55

Monreve Group Yönetim Kurulu Başkanı Merve Arkas, yeni yaşını iş ve cemiyet hayatından seçkin isimlerin katıldığı özel bir davetle kutladı. Kutlama, Lucien Arkas Bağları içinde konumlanan, Monreve Group bünyesindeki İtalyan restoranı Montiano Torbalı’nın zarif atmosferinde gerçekleşti. Gecenin en anlamlı anı ise Merve Arkas’ın yaptığı bağış çağrısı oldu.

Davet, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas başta olmak üzere iş dünyası ve cemiyet hayatının önemli isimlerini bir araya getirdi. Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen gecede Merve Arkas, yeni yaşını dostlarıyla birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşadı.


“En Güzel Hediye Bir Çocuğun Gülümsemesi”

Bu doğum gününü farklı kılan, Merve Arkas’ındavetlilere yaptığı özel çağrı oldu. Hediye yerine, lösemili çocukların tedavi ve eğitim süreçlerine destek olmak amacıyla LÖSEV’e bağış yapılmasını teşvik eden MerveArkas’ın bu anlamlı talebi, konuklar tarafından büyük takdir gördü.

Gece boyunca yapılan bağışlarla LÖSEV’e destek sağlanırken, Merve Arkas teşekkür konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Yeni yaşıma girerken en büyük dileğim, çocukların hayatında küçük de olsa bir umut bırakabilmekti. En değerli hediye, çocukların gülümsemesine vesile olmaktır.” dedi.

 

Gecenin sonunda davetliler, Metropolis Antik topraklarında yer alan Lucien ArkasBağları’nın içinde konumlanan LesBungalows’da konaklayarak bu özel kutlamayı unutulmaz bir deneyime dönüştürdü.

 

 

 

 

 

 

