Mert Yazıoğlu'nun gizli aşkı ortaya çıktı!

Oyuncu Mert Yazıcıoğlu’nun, sahne ismi M Lisa olan rapçi Melisa Gülen ile üç ay süren gizli bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı. İkilinin, geçen ay yollarını ayırdığı öğrenildi.

Sosyal hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden çiftin aşkı, geçen ay sona erdi. Mert Yazıcıoğlu ve M Lisa, ilişkilerini basından uzak tutarak, özel yaşamlarını gizli tutmayı başardılar.

Çiftin ayrılığı, yakın çevrelerinde ve sosyal medyada küçük bir merak uyandırdı. Mert Yazıcıoğlu ve M Lisa’nın ayrılıkla ilgili herhangi bir açıklama yapıp yapmayacakları ise henüz bilinmiyor.