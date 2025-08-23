Mert Yazıcıoğlu’nun partneri belli oldu!

Bozdağ Film’in yeni dönem projesi Sultan Orhan kod adlı dizide başrol kadın oyuncu netleşti. Dizide Orhan Bey’e hayat veren Mert Yazıcıoğlu’nun partneri Faslı oyuncu Mahassine Merabet oldu.

Sultan Orhan dönemi ekrana taşınıyor

Kuruluş Osman dizisinin devamı niteliğinde hazırlanan yapım, Osmanlı tarihinin önemli isimlerinden Orhan Bey’in dönemini konu alacak. TRT ekranlarında yayınlanması beklenen proje, güçlü hikâyesi ve kadrosuyla şimdiden dikkat çekti.

Nilüfer Hatun’u Mahassine Merabet oynayacak

Başrol kadın karakter Nilüfer Hatun’u canlandıracak isim ise belli oldu. Faslı güzel oyuncu Mahassine Merabet, daha önce Fatma Hatun rolü için adı geçmesine rağmen, son kararın ardından Nilüfer Hatun rolüne kaydırıldı.

Alina Boz’la görüşmeler olumsuz sonuçlandı

Rol için uzun süredir Alina Boz ile görüşmeler yapılmış ancak anlaşma sağlanamamıştı. Bu gelişmenin ardından yapım ekibi tercihini Mahassine Merabet’ten yana kullandı.

Böylece Mert Yazıcıoğlu ve Mahassine Merabet ikilisi, Sultan Orhan dizisinin başrolünde izleyici karşısına çıkacak. Dizi, Osmanlı’nın kuruluş yıllarına ışık tutan hikâyesiyle yeni sezonda tarih severleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.