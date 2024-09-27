Mert Yazıcıoğlu’nun eski aşkı M Lisa’dan sorulara sert tepki!

Rapçi M Lisa (Melisa Gülen), Mert Yazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla ilgili sorulara tepki gösterdi.

Mert Yazıcıoğlu’nun eski aşkı M Lisa’dan sorulara sert tepki!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-09-2024 12:28

Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı Cüneyt karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, bir dönem rapçi M Lisa (Melisa Gülen) ile yaşadığı aşk ile gündeme gelmişti. Afra Saraçoğlu ile yaşadığı ilişkisini ihanet nedeniyle sonlandıran Yazıcıoğlu, kısa süreli bir ilişki yaşadığı Dilan Çiçek Deniz’in ardından M Lisa ile gözlerden uzak üç aylık bir aşk yaşamıştı.

Geçtiğimiz günlerde yeni albümü için düzenlediği lansman gecesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan M Lisa, eski sevgili Mert Yazıcıoğlu ile ilgili gelen sorular karşısında gerildi. Mert Yazıcıoğlu hakkında yöneltilen sorulara gülümseyerek cevap veren M Lisa, "Ne alakası var bunun. Şimdi albümden konuşuyorduk. Hiç alakası yok ve konuşacak bir durum yok," diyerek soruları geçiştirdi.

M Lisa’nın, eski aşkı hakkında konuşmak istememesi ve albümüne odaklanması dikkat çekerken, Mert Yazıcıoğlu ile olan ilişkisinin geçtiğimiz ay sona erdiği de magazin dünyasında gündem olmuştu.

Benzer Haberler
Çağatay Ulusoy’un “Tam Bir Centilmen” filmindeki çıplak sahnesi sosyal medyayı salladı! Çağatay Ulusoy’un “Tam Bir Centilmen” filmindeki çıplak sahnesi sosyal medyayı salladı!
Aleyna Tilki: “30’larımda gerçek bir rock star olacağım” Aleyna Tilki: “30’larımda gerçek bir rock star olacağım”
Neslihan Atagül Doğulu, New York Times Meydanı'nda! Neslihan Atagül Doğulu, New York Times Meydanı'nda!
Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı... Partiye ünlü akını! Herkes oradaydı...
Dilan Telkök ve Berkay Hardal’ın bebekleri dünyaya geldi! Dilan Telkök ve Berkay Hardal’ın bebekleri dünyaya geldi!
Hülya Avşar: Güzelliğime güveniyorum Hülya Avşar: Güzelliğime güveniyorum
ÇOK OKUNANLAR
Kara Ağaç Destanı dizisine yeni bir isim daha katıldı!
  • 25-09-2024 16:20

Kara Ağaç Destanı dizisine yeni bir isim daha katıldı!

Ceyda Düvenci’nin paylaşımı olay oldu: Kombini yerden yere vuruldu
  • 25-09-2024 16:58

Ceyda Düvenci’nin paylaşımı olay oldu: Kombini yerden yere vuruldu

Demet Sabancı Çetindoğan, Cambridge Üniversitesi'nde konuşma yaptı
  • 26-09-2024 11:26

Demet Sabancı Çetindoğan, Cambridge Üniversitesi'nde konuşma yaptı

Mert Yazıcıoğlu’nun eski aşkı M Lisa’dan sorulara sert tepki!
  • 27-09-2024 12:28

Mert Yazıcıoğlu’nun eski aşkı M Lisa’dan sorulara sert tepki!

Hülya Avşar: Güzelliğime güveniyorum
  • 26-09-2024 10:20

Hülya Avşar: Güzelliğime güveniyorum