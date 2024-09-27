Mert Yazıcıoğlu’nun eski aşkı M Lisa’dan sorulara sert tepki!

Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı Cüneyt karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, bir dönem rapçi M Lisa (Melisa Gülen) ile yaşadığı aşk ile gündeme gelmişti. Afra Saraçoğlu ile yaşadığı ilişkisini ihanet nedeniyle sonlandıran Yazıcıoğlu, kısa süreli bir ilişki yaşadığı Dilan Çiçek Deniz’in ardından M Lisa ile gözlerden uzak üç aylık bir aşk yaşamıştı.

Geçtiğimiz günlerde yeni albümü için düzenlediği lansman gecesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan M Lisa, eski sevgili Mert Yazıcıoğlu ile ilgili gelen sorular karşısında gerildi. Mert Yazıcıoğlu hakkında yöneltilen sorulara gülümseyerek cevap veren M Lisa, "Ne alakası var bunun. Şimdi albümden konuşuyorduk. Hiç alakası yok ve konuşacak bir durum yok," diyerek soruları geçiştirdi.

M Lisa’nın, eski aşkı hakkında konuşmak istememesi ve albümüne odaklanması dikkat çekerken, Mert Yazıcıoğlu ile olan ilişkisinin geçtiğimiz ay sona erdiği de magazin dünyasında gündem olmuştu.