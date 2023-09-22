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Mert Yazıcıoğlu'ndan Dilan Çiçek Deniz itiraf

Mert Yazıcıoğlu, uzun bir süre birlikte olduğu Afra Saraçoğlu ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra Dilan Çiçek Deniz ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Ancak, geçtiğimiz aylarda sessizce ayrılan çiftten Yazıcıoğlu, ilişkisi hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.

Mert Yazıcıoğlu'ndan Dilan Çiçek Deniz itiraf
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-09-2023 11:07

Dilan Çiçek Deniz, Miss Turkey 2014 güzellik yarışmasında ikinci seçilen ve şu anda başarılı bir oyunculuk kariyerine sahip olan bir isimdir. Deniz, önceki ilişkisini sonlandırdıktan sonra Mert Yazıcıoğlu ile bir ilişki yaşamaya başlamıştı. Ancak bu ilişki kısa sürede sona ermiş ve çift sessizce ayrılmıştı, çünkü Yazıcıoğlu'nun Deniz'in eski sevgilisi Furkan Andıç ile bir fotoğraf çektirdiği ortaya çıkmıştı.

30 yaşındaki Mert Yazıcıoğlu, geçtiğimiz gece Karaköy'de bulunan bir mekandan çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yazıcıoğlu, "Keyifli bir akşam geçirdik. Yaz sona erdi ve şimdi çalışmaya devam edeceğiz. Eğlendik ve dinlendik" şeklinde konuştu.

Dilan Çiçek Deniz ile olan ilişkisi hakkında ilk kez konuşan oyuncu, şunları ekledi: "Bu tür şeyler her insan arasında olabilir, normaldir. Detaylara girmeye gerek yok. İkisi arasında bir uyumsuzluk olduğunu fark ettik ve saygılı bir şekilde ayrılma kararı aldık."

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