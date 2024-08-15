Mert Yazıcıoğlu’ndan Akyaka’da kitesurf şovu

Kızıl Goncalar dizisinin Cüneyd'i Mert Yazıoğlu, Akkaya'da kitesurf yaparken görüntülendi.

Mert Yazıcıoğlu’ndan Akyaka’da kitesurf şovu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2024 13:51

Başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu, yaz tatiline hız kesmeden devam ediyor. Akyaka’da görüntülenen Yazıcıoğlu, son yılların popüler su sporu kitesurf yaparken objektiflere yansıdı.

Kitesurf'deki yeteneklerini sergileyen oyuncu, dalgalar üzerinde adeta uçtu. Yazıcıoğlu’nun bu performansı, plajdaki izleyicileri kendine hayran bıraktı. Yaklaşık yarım saat boyunca suyun üzerinde hünerlerini sergileyen ünlü isim, spordaki iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Mert Yazıcıoğlu’nun bu etkileyici kitesurf gösterisi, yaz tatilinin en dikkat çekici anlarından biri oldu. Suda gösterdiği ustalık, hem tatilcilerden hem de hayranlarından büyük alkış topladı.

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