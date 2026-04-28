Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç'ın Gala Taktiği: Basından Kaçış!

Tiyatro dünyasının yeni gözdesi 'Job' oyununun Zorlu PSM’deki galası, hem sahnedeki performanslarla hem de davetliler arasındaki renkli anlarla magazin gündemine damga vurdu. Başrollerini Sarp Akkaya ve Leyla Tanlar'ın paylaştığı bu iddialı yapımın ilk temsilinde, ünlü isimlerin özel hayatlarına dair detaylar dikkatlerden kaçmadı. Gecenin en çok konuşulan olaylarından biri ise oyuncu Mert Yazıcıoğlu’nun yeni sevgilisiyle sergilediği mesafeli duruş oldu.

Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç’tan Köşe Kapmaca

Geçtiğimiz ay aşkları belgelenen Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç, galaya birlikte gelmelerine rağmen basın mensuplarına yan yana görüntü vermemek için büyük çaba sarf etti. Etkinlik girişinde kameraları fark eden Yazıcıoğlu, sevgilisinin yanından ayrılarak hayranlarıyla fotoğraf çektirdi ve salona tek başına giriş yaptı. Yazıcıoğlu’nun hemen ardından görüntülenmekten kaçınan Artukmaç da hızlı adımlarla salona yöneldi. İkilinin bu "ayrı ayrı giriş" taktiği, akıllara Mert Yazıcıoğlu'nun eski sevgilisi Afra Saraçoğlu ile Zeynep Artukmaç'ın geçmişte aynı videoda yer aldığının ortaya çıkmasını getirdi.

Burak Dakak: "Her Şey Hazır, Zaman Yok"

Leyla Tanlar’ı bu önemli gecesinde nişanlısı Burak Dakak da yalnız bırakmadı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dakak, büyük bir heyecan içinde olduğunu belirterek sabırsızlığını dile getirdi. Daha önce yaptığı "Gelinlik, yüzük ve her şey hazır ama evlenecek zaman bulamıyoruz" açıklaması hatırlatılınca, başarılı oyuncu gülümseyerek "Orada her şeyi söylemişim zaten, her şey söylediğim gibi" diyerek düğün hazırlıklarının tamamlandığını ancak yoğun iş temposu nedeniyle tarih belirleyemediklerini teyit etti.

Sanat Dünyası Galada Buluştu

Max Wolf Friedlich'in kaleminden çıkan, Kerem Deren ve Çisil Hazal Tenim'in yönettiği oyunu izlemeye gelenler arasında sadece genç kuşak değil, usta isimler de vardı. Barış Falay, Esra Ronabar, Esra Akkaya ve Can Atak gibi ünlü simalar, 'Job'un ilk temsilini en ön sıralardan takip etti. Şirin karakterinin iş dünyasındaki varoluş mücadelesini anlatan oyun, gösterim sonunda tüm davetliler tarafından ayakta alkışlandı.