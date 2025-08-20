Mert Yazıcıoğlu Atv’nin Yeni Dizisi “Sultan Orhan” ile Geliyor

Yeni sezonda Atv ekranlarında yayınlanacak olan Bozdağ Film imzalı dizi için hazırlıklar hızla sürüyor. Uzun süredir merak edilen yapımın adının “Sultan Orhan” olacağı öğrenildi. Sosyal medyada “Kuruluş Orhan” ve “Yükseliş Orhan” isimleri gündeme gelse de son karar bu yönde şekillendi.

Kuruluş Osman’ın devamı niteliğinde

Sevilen dizi Kuruluş Osman, yeni sezonda yenilenen hikâyesi ve kadrosuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Haluk Özen, Betül Özenç ve Rabia Balcı’nın kaleme aldığı yapım, Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecini bir sonraki döneme taşıyacak.

Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen

“Sultan Orhan” dizisinin yönetmenliğini deneyimli isim Bülent İşbilen üstlenecek. İlk senaryoda da bu isimle hazırlanan yapım, güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.

Oyuncu kadrosu şekilleniyor

Başrolde Osman Bey’in oğlu Orhan Bey karakterini başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu canlandıracak. Osman Bey rolünde Cihan Ünal, Malhun Hatun rolünde ise usta oyuncu Bennu Yıldırımlar yer alacak. Ayrıca Nilüfer Hatun için Alina Boz ile görüşmeler sürüyor.

Kulislerden gelen bilgilere göre;

Çağrı Şensoy (Cerkutay)

Faruk Aran (Alaeddin Bey)

Belgin Şimşek (Gonca Hatun)

Yiğit Uçan (Boran Bey)

yeniden kadroda olacak. Bunun yanı sıra Fatma Hatun için Mahassine Merabet, Halime Hatun için ise Elif Uslusoy ile görüşmeler devam ediyor.