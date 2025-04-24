Mert Vidinli’ye Ünlülerden Sosyal Medyada Sert Tepki! Tek Tek Takibi Bıraktılar

Espressolab paylaşımıyla büyük tepki çeken sosyal medya fenomeni Mert Vidinli, bir anda gündem oldu. Paylaşımı kısa sürede gündem olurken, hem takipçilerinden hem de yakın dostlarından sert bir karşılık aldı. Ünlü isimler, Vidinli’yi sosyal medyada tek tek silmeye başladı.

İlk Darbe “Can Kardeşim” Dediği Özge Özpirinçci’den Geldi

Uzun yıllardır samimi oldukları bilinen Özge Özpirinçci, ilk unfollow hareketini yapan isim oldu. Vidinli, daha önce Özpirinçci için “En yakın arkadaşını anlat deseler Özge derim! Can kardeşim” ifadelerini kullanmıştı. Ancak bu yakınlık, son paylaşımın ardından yerini soğuk bir mesafeye bıraktı.

Berrak Tüzünataç ve Devamı Çorap Söküğü Gibi Geldi

Özpirinçci’den hemen sonra, bir diğer yakın isim Berrak Tüzünataç da Mert Vidinli’yi takipten çıktı. Onları izleyen ünlü isimlerin listesi ise giderek kabardı. Tepkilerin büyüklüğü Vidinli’yi yalnızlaştırdı.

Ünlü İsimlerin Tepki Listesi Büyüyor

Mert Vidinli’yi sosyal medyada takipten çıkan ünlüler arasında şu isimler yer alıyor: