Mert Vidinli’ye Ünlülerden Sosyal Medyada Sert Tepki! Tek Tek Takibi Bıraktılar

Mert Vidinli'yi sosyal medyada takipten çıkaran ünlülerin listesi büyüyor. İlk adımı Özge Özpirinçci attı, devamı çorap söküğü gibi geldi.

Mert Vidinli’ye Ünlülerden Sosyal Medyada Sert Tepki! Tek Tek Takibi Bıraktılar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-04-2025 18:17

Espressolab paylaşımıyla büyük tepki çeken sosyal medya fenomeni Mert Vidinli, bir anda gündem oldu. Paylaşımı kısa sürede gündem olurken, hem takipçilerinden hem de yakın dostlarından sert bir karşılık aldı. Ünlü isimler, Vidinli’yi sosyal medyada tek tek silmeye başladı.

İlk Darbe “Can Kardeşim” Dediği Özge Özpirinçci’den Geldi

Uzun yıllardır samimi oldukları bilinen Özge Özpirinçci, ilk unfollow hareketini yapan isim oldu. Vidinli, daha önce Özpirinçci için “En yakın arkadaşını anlat deseler Özge derim! Can kardeşim” ifadelerini kullanmıştı. Ancak bu yakınlık, son paylaşımın ardından yerini soğuk bir mesafeye bıraktı.

Berrak Tüzünataç ve Devamı Çorap Söküğü Gibi Geldi

Özpirinçci’den hemen sonra, bir diğer yakın isim Berrak Tüzünataç da Mert Vidinli’yi takipten çıktı. Onları izleyen ünlü isimlerin listesi ise giderek kabardı. Tepkilerin büyüklüğü Vidinli’yi yalnızlaştırdı.

Ünlü İsimlerin Tepki Listesi Büyüyor

Mert Vidinli’yi sosyal medyada takipten çıkan ünlüler arasında şu isimler yer alıyor:

  • Özge Özpirinçci

  • Berrak Tüzünataç

  • Kubilay Aka

  • İrem Derici

  • Kaan Yıldırım

  • Pınar Deniz

  • Demet Evgar

  • Ezgi Mola

  • Aslı Enver

  • Farah Zeynep Abdullah

  • Zeynep Bastık

  • Simge Sağın

  • Boran Kuzum

  • Mert Yazıcıoğlu

  • Emircan İğrek

  • Ceren Moray

  • Mustafa Sandal

  • Somer Sivrioğlu

  • Hafsanur Sancaktutan

  • Hazal Subaşı

  • Sinem Ünsal

  • Doğukan Güngör

  • Aleyna Tilki

  • Derin Talu

  • Deren Talu

  • Ziynet Sali

  • Zehra Güneş

  • Dilan Çiçek Deniz

  • İrem Sak

  • Meriç Aral

  • Duygu Özaslan

  • Ceyda Kasabalı

  • Birce Akalay

  • Metin Akdülger

  • Ahsen Eroğlu

  • Engin Öztürk

  • Burak Berkay Akgül

  • Defne Samyeli

 

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