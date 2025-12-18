Mert Vidinli gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Mert Vidinli kimdir, kaç yaşında, nereli?

Mert Vidinli gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Mert Vidinli kimdir, kaç yaşında, nereli?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan kapsamlı uyuşturucu soruşturması kapsamında Mert Vidinli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

  • Son Durum: Operasyonun ilk aşamasında yurt dışında olduğu belirtilen Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, son gelen bilgilere göre ise gözaltı işlemleri için emniyete götürüldüğü ifade edilmiştir.

  • Gözaltı Nedeni: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında; "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" gibi iddialar üzerinde durulmaktadır. Soruşturmanın detayları henüz gizliliğini korumaktadır.

Mert Vidinli Kimdir? (Biyografi)

Mert Vidinli, Türkiye'de özellikle cemiyet hayatı ve magazin dünyasında "PR (Halkla İlişkiler) dehası" olarak tanınan bir isimdir. Ünlü isimlerle olan yakın dostlukları ve popüler mekanların iletişim stratejilerini yönetmesiyle bilinir.

Kişisel Bilgiler

Bilgi Detay
Doğum Tarihi 1986
Yaş (2025 itibarıyla) 39
Doğum Yeri İstanbul
Mesleği PR Uzmanı, Köşe Yazarı, Sosyal Medya İçerik Üreticisi

Kariyer Yolculuğu

  • Halkla İlişkiler (PR): Türkiye’nin en popüler restoran ve gece kulüplerinin işletme ve iletişim danışmanlığını yaparak adını duyurdu.

  • Cemiyet Hayatı: "Gezgin" kimliği ve düzenlediği görkemli organizasyonlarla cemiyet hayatının vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

  • Yazarlık: Bir dönem gazete ve dergilerde magazin ve lifestyle üzerine köşe yazıları kaleme aldı.

  • Sosyal Medya: Ünlü isimlerle çektiği videolar ve paylaştığı içeriklerle milyonlarca etkileşim alan bir dijital figürdür.

