Mert Ramzan Demir'i panikleten Afra Saraçoğlu sorusu

Yalı Çapkını dizisinin Ferit Korhan'ı Mert Ramazan Demir önceki gün Cihangir'deydi. Kameraları fark edince görüntülenmemek için hızlı adımlarla yürümeye başladı ama yine de muhabirlerden kaçamadı. Magazin muhabirlerinin flaşları yakmasıyla panikleyen oyuncunun telaşla anahtarına sarılması dikkatlerden kaçmadı.

AFRA SARAÇOĞLU İLE YENİ TATİL PLANI VAR MI?

Demir'in rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile tatil yapması çok konuşulmuş, ikili arasındaki aşk dedikoduları alevlenmişti. Saraçoğlu ise "Yakın arkadaşız" açıklamasını yapmıştı. Muhabirlerin "Beraber bir daha bir tatil planı var mı? sorusuna Mert Ramazan Demir, "Şu an öyle bir plan yok" yanıtını verdi.

"AKIŞINDA YAŞIYORUZ"

Hayatı ile ilgili planlarının olmadığını belirten 25 yaşındaki oyuncu, "Hayatı akışında yaşıyoruz" şeklinde konuştu.